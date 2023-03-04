郭衛民：未來首要做好經濟工作 時隔3年兩會舉行首次面對面記者會

全國政協十四屆一次會議今午3時將在北京人民大會堂開幕。昨日舉行首場新聞發佈會，是全國兩會時隔3年，首次恢復面對面記者會。大會新聞發言人郭衛民表示，隨著疫情過去，社會生產生活恢復正常，未來首要任務是要「穩增長」，做好經濟工作。



今年是兩會「換屆年」，將產生新一屆國家機構、人大及政協的領導層。昨日舉行的預備會議，通過大會主席團成員、主席團會議主持人和秘書長名單。中共中央政治局常委王滬寧出任主席團會議主持人，按照慣例，主席團會議主持人將是下一任的全國政協主席。



郭衛民指，本次政協會議會期7天半，將於3月11日下午閉幕。郭衛民回應有關中國經濟復甦及挑戰時指，委員們認為，當前中國發展面臨的形勢依然複雜嚴峻，國際政治經濟局勢持續動盪，經濟恢復的基礎還不牢固。但中國在市場規模、產業體系、人力資源等方面具有雄厚基礎，經濟韌性強、潛力大、活力足。「今年要堅定做好經濟工作的信心，把穩增長放在首要位置，實現質的有效提升和量的合理增長。」面對保護主義盛行，郭衛民強調「中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。」



談及民企普遍面臨經營困難，郭衛民（見圖）引去年底中央經濟工作會議指，要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。