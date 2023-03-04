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2年後再現特首列席　李家超訪京參與人大開幕式

2023-03-04 列印
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行政長官李家超今日下午將前赴北京，並列席明日舉行的第十四屆全國人民代表大會第一次會議的開幕式，將是李家超首次以行政長官身份列席。

李家超會於下周一回港；他離港期間，政務司司長陳國基會署理行政長官職務。今次亦是時隔兩年，再次有特首列席人大會議開幕式。去年，時任特首林鄭月娥以領導抗疫為由留港，缺席會議開幕式。另外，全國人大代表香港代表團昨午在小組會議中，選出今屆的團長及召集人，香港文聯主席馬逢國獲選為團長。
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