北京召開會議前夕 全國兩會港代表提案包括請求再送熊貓來港

楊政龍

■陳曉峰、楊政龍及李民斌（右）三人，都分別提案。

新一屆全國政協會議今日開幕，全國人大會議將於明日召開，兩會港區代表紛紛提案，其中港區人大代表陳曉峰提請中央，再次向香港贈送大熊貓；港區全國政協委員李民斌提出，推進數字經濟融合發展；而港區全國政協委員楊政龍倡加快恢復港澳及內地青年互動交流。港區人大代表陳曉峰將請求中央再次贈送大熊貓，以慶祝香港特區成立25周年；而本身是律師的他，亦提出與法律相關的提議，包括設立中國體育仲裁委員會香港分會等。打破隔閡回復粵港澳交流港區全國政協委員楊政龍就加快恢復港澳及內地青年交流互動，促進兩地文化融合，建議可加強交流活動的實用性和趣味性，以打破文化壁壘，讓參與者在輕鬆、愉快的氛圍中交流。他建議應以兩地政府為主導推動青年交流，推出更多優惠政策，如加大資金扶持、簡化簽證手續、延長交流團體逗留簽證時長、協助不同的民間團體之間對接等，有條件給予兩地基層青年交流的名額，為沒有條件參與交流活動的青年創造條件。同時，他認為交流活動應該更切實貼近青年的生活、學習、工作等實際需求。可以組織實地考察、參觀、交流會等活動，讓參與者有更多機會親身感受不同地區的文化、風俗、歷史等方面的差異，從而增加彼此互信。楊政龍認為，儘管港澳與內地存在着不同的文化差異，但是彼此可以通過各種方式打破隔閡，加快恢復港澳及內地青年交流。透過種種互動進一步推動兩地青年之間的文化融合，使中華文化得到更廣泛的傳承和發展。港區全國政協委員李民斌建議，升級粵港信息化合作專責小組，建立覆蓋粵港澳、由三地高層領導共同參與的大灣區數字經濟發展委員會，制訂大灣區數字經濟發展規劃、策略、重點領；建議推動建立覆蓋粵港澳三地的跨境數據驗證平台；推動設立大灣區數字經濟發展專項資金，帶動社會資本投資；設立數字經濟企業貸款補償資金，提升對科技型中小企業的支持力度。