北京召開會議前夕 全國兩會港代表提案包括請求再送熊貓來港

港區人大代表陳曉峰將請求中央再次贈送大熊貓，以慶祝香港特區成立25周年；而本身是律師的他，亦提出與法律相關的提議，包括設立中國體育仲裁委員會香港分會等。
打破隔閡回復粵港澳交流
港區全國政協委員楊政龍就加快恢復港澳及內地青年交流互動，促進兩地文化融合，建議可加強交流活動的實用性和趣味性，以打破文化壁壘，讓參與者在輕鬆、愉快的氛圍中交流。
他建議應以兩地政府為主導推動青年交流，推出更多優惠政策，如加大資金扶持、簡化簽證手續、延長交流團體逗留簽證時長、協助不同的民間團體之間對接等，有條件給予兩地基層青年交流的名額，為沒有條件參與交流活動的青年創造條件。同時，他認為交流活動應該更切實貼近青年的生活、學習、工作等實際需求。可以組織實地考察、參觀、交流會等活動，讓參與者有更多機會親身感受不同地區的文化、風俗、歷史等方面的差異，從而增加彼此互信。
楊政龍認為，儘管港澳與內地存在着不同的文化差異，但是彼此可以通過各種方式打破隔閡，加快恢復港澳及內地青年交流。透過種種互動進一步推動兩地青年之間的文化融合，使中華文化得到更廣泛的傳承和發展。
港區全國政協委員李民斌建議，升級粵港信息化合作專責小組，建立覆蓋粵港澳、由三地高層領導共同參與的大灣區數字經濟發展委員會，制訂大灣區數字經濟發展規劃、策略、重點領；建議推動建立覆蓋粵港澳三地的跨境數據驗證平台；推動設立大灣區數字經濟發展專項資金，帶動社會資本投資；設立數字經濟企業貸款補償資金，提升對科技型中小企業的支持力度。