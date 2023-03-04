李澤鉅不入政協主席團 何超瓊料任政協常委

第十四屆全國政協第一次會議今天開幕，昨日舉行全體委員會預備會議，審議通過新一屆政協主席團成員、主席團會議主持人和秘書長名單。《星島頭條》獲悉，多名港區政協成為主席團成員，包括唐英年、林建岳等，將續任政協常委；惟現任政協常委、長實主席李澤鉅不在名單中，料只安排任政協委員。而信德集團主席何超瓊（見圖）、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝，料任政協常委。恒基主席李家傑、福建社團聯會榮譽主席吳良好、前世衛總幹事陳馮富珍、香港中華總商會會長蔡冠深、義工聯盟主席譚錦球等入圍，將連任政協常委。何超瓊和姚志勝亦榜上有名，料「爆冷」任政協常委。根據不成文規定，一個家族不安排兩名政協委員，但這次弟弟何猷龍連任，何超瓊也首次加入全國政協，並將「入常」。消息稱，2019年修例風波期間，何超瓊赴聯合國人權會議批評黑暴，被視為關鍵時刻敢於發聲。至於姚志勝沒有專委會副主任台階而「入常」，也相當破格。全國政協委員高永文、由人大轉跑道至政協的立法會班長廖長江，亦晉身主席團成員名單，很大機會出任政協常委。中聯辦副主任陳冬亦在列 。



李澤鉅回覆傳媒指，自03年已連續4屆出任政協常委，可能是港人長期肩負這職務的其中一項紀錄。有消息指，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，昨早到港區政協下榻酒店，與各委員見面，希望委員繼續發揮影響力。