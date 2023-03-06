2人被撞飛送院情況危殆 84歲的士司機落斜失控撞3人

■目擊者稱，的士撞倒三個人，當中兩個人飛開。

■現場有大量市民圍觀。

■一名48歲外籍女子與的士上的43歲男子清醒，被送往東區醫院。

再有年邁司機駕駛的士肇禍。一名84歲男司機駕的士沿北角炮台山道落斜時失控，衝落英皇道，剛好3名女途人按綠燈過馬路，其中2人被撞飛如保齡球瓶般倒地，傷重昏迷，情況危殆，而男司機和車上男乘客報稱不適送院。警方其後拘捕的士司機，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害。昨午約1時，多名市民報案，指一部的士沿炮台山道北行往大強街方向行駛，疑失控衝向下英皇道，直撞正在過馬路的3名女途人，其後再撞向一支交通燈後始停下。現場所見，兩名女子昏迷地上。警方要求85歲姓倪的士男司機接受酒精測試，證實為零度，他其後被警方拘捕。網上流傳一段車Cam影片，拍到一輛的士沿炮台山落斜，在完全沒減速下，直撞過馬路的途人，有人被推開十數米，亦有人在車邊擦撞後倒地後慢慢起來。有人目擊事故後呆立，未能反應過來，影片隨即完結。目擊車禍的一名女士指，的士車速相當快，她見到的士轉彎落斜，但「車速沒有減過」，感到害怕。當時正值綠燈，很多人過馬路，的士撞到三個人，當中兩個人飛開，接着聽到「砰」一聲，她形容情況「恐怖」。另一名目擊者指，的士撞倒途人後，接着撞向燈柱，整架車彈一下再跌落地面。她表示，緊接聽到「砰」一聲，再聽到「啊」的叫聲。事故中被撞倒的三名女途人，包括48歲非華裔女子及59歲本地女子重創昏迷，情況危殆，另一名48歲外籍＋女子與的士上的43歲男子清醒，4人被送往東區醫院；而84歲的士司機清醒被送入律敦治醫院。事發後，涉事的士停在炮台山道及英皇道交界，的士車頭凹陷，地下遺留懷疑是傷者的鞋，一支交通燈及鐵欄被撞毀，大批市民圍觀，警方正調查事故的起因。行業老化須引入支援系統的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，事故成因仍待調查，即使涉及一名年長司機，但不一定與年齡有關，亦可能涉及車輛狀況等因素。他建議，職業司機，應積極參與運輸署推出的免費身體檢查，以保障個人健康及乘客安全。車輛狀況方面，亦須定期檢驗以保安全。吳又坦言，的士行業年齡老化，是結構問題，目前業內約7成半司機介乎65歲至70多歲，亦有約1成司機是70多至80多歲，而20多歲至30多歲的司機所佔的比例不足1成。他指，政府早前曾提出引入車隊管理制度，相信可在車隊內建立監管、訓練和支援系統。若能夠建立對於司機的系統化支援，可望吸納新人。香港的士小巴商總會理事長周國強說，租車給司機的車行或負責人要多點關心司機，尤其精神狀況或反應。今年至今已有至少7宗，涉及70歲以上的士司機交通意外。運輸及物流局局長林世雄對意外表示關注，向傷者表達慰問。同時，當局正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制。