首度出任港區全國政協委員的甄子丹接受傳媒訪問時表示：「很榮幸能夠擔任新的政協委員，這是很大的責任，我會盡力做好這份工作，為大家服務，為國家做點實事」。甄子丹指，自己十分關心電影界的發展，提案將針對中國電影人才的合作與交流。他又希望，中國動作類型電影能夠得到更好的發展，讓動作電影講好中國故事，講好香港故事。甄認為，動作電影較容易感染觀眾，能有效地宣揚電影訊息。過往有不少香港演藝界人士晉身省、市級政協行列，但躋身全國政協委員則不多，甄子丹是繼成龍等後，香港藝人中的一位委員。
甄子丹以動作電影講好中國故事
首度出任港區全國政協委員的甄子丹接受傳媒訪問時表示：「很榮幸能夠擔任新的政協委員，這是很大的責任，我會盡力做好這份工作，為大家服務，為國家做點實事」。甄子丹指，自己十分關心電影界的發展，提案將針對中國電影人才的合作與交流。他又希望，中國動作類型電影能夠得到更好的發展，讓動作電影講好中國故事，講好香港故事。甄認為，動作電影較容易感染觀眾，能有效地宣揚電影訊息。過往有不少香港演藝界人士晉身省、市級政協行列，但躋身全國政協委員則不多，甄子丹是繼成龍等後，香港藝人中的一位委員。
2人被撞飛送院情況危殆 84歲的士司機落斜失控撞3人
再有年邁司機駕駛的士肇禍。一名84歲男司機駕的士沿北角炮台山道落斜時失控，衝落英皇道，剛好3名女途人按綠燈過馬路，其中2人被撞飛如保齡球瓶般倒地，傷重昏迷，情況危殆，而男司機和車上男乘客報稱不適送院。...
2023-03-06
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解凍胚胎成功 44歲婦誕差12歲「雙胞胎」
一名44歲婦人多年前人工受孕產子，並冷凍未用的胚胎，在國家鼓勵生育下有了想要「二寶」的想法，諮詢醫生意見後解凍胚胎，成功受孕並誕下孩子。2兄弟屬於同一批胚胎，理論上算是「雙胞胎」，但整整差了12歲。唐...
2023-03-06
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傳德軍備生產商烏國製造坦克 俄導彈襲烏東公寓11死
俄烏戰事持續超過1年，烏克蘭東部的巴赫穆特戰況激烈，俄烏兩軍正爆發巷戰；而南部城市一座公寓被俄軍導彈擊中，造成11人死亡，包括1名兒童。此外，據報有德國軍備生產商擬在烏設廠產坦克，協助烏軍抵禦俄方進攻...
2023-03-06
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雨後示範單位率先曝光
樓市向好，各大發展商趁旺推盤，尤其「北都」新界盤。由星星地產發展的元朗雨後，早前已獲批售樓紙，旋即部署推售，繼日前上載樓書，大有機會下周開價，首批將不少於67伙，並將同步開放示範單位予公眾。星星地產主...
2023-03-04
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李克強：今年GDP增長目標約5%
第十四屆全國人民代表大會第一次會議昨日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李克強在《政府工作報告》中表示，今年發展主要預期目標國內生產總值（GDP）增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右；城鎮調查...
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後備殺手蘇路蒙 「富」貴迫人
富咸各賽事近5仗4勝狀態大勇，近4仗都有士哥的以色列翼鋒蘇路蒙應記一功。此子希望乘勇爭取打入富咸中場正選陣容，以至於季尾借用合約屆滿後獲留用。故今晚英超作客賓福特，蘇路蒙誓再當後備殺手助富咸全取3分，...
2023-03-06
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《風再起時》 投資2億 中港票房齊仆 郭富城雙失 詐型導演翁子光
翁子光執導，兩大影帝梁朝偉及郭富城主演的《風再起時》 ，利用四大探長說殖民時期的香港歷史，堪稱史詩級製作，上映前一直被高度關注，導演講到明用「有今生冇來世」的方法拍攝，是一場義無反顧的冒險。可惜在內地...
2023-03-06
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大灣區參訪感受真情 做實事拓發展堪借鏡
2月23日至25日一連三天，我參加香港媒體高層大灣區參訪團，走訪了廣東省三個重點城市。雖然行程步伐急促，但真切感受到內地復甦的活力，以及民眾對疫後重振社會、經濟、民生的信心。不得不提的是，廣東由省到市...
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姚本輝越洋掃四W
昨日沙田馬場舉行六草四泥賽事，姚本輝憑「你知我拼」、「上校」、「得勝多」和「魅影獵飛」四W，結果成為練馬師王。而希斯則憑「麒麟」和「倍增勝數」起孖，並且捧走九龍塘會盃。至於蘇兆輝、蔡明紹、田泰安和希威...
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