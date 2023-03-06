甄子丹以動作電影講好中國故事

港區全國政協委員、武打影星甄子丹（見圖）表示，動作類型電影要有更多更好的政策去吸引投資，強調自己會用動作電影的感染力，講好中國故事，講好香港故事。



首度出任港區全國政協委員的甄子丹接受傳媒訪問時表示：「很榮幸能夠擔任新的政協委員，這是很大的責任，我會盡力做好這份工作，為大家服務，為國家做點實事」。甄子丹指，自己十分關心電影界的發展，提案將針對中國電影人才的合作與交流。他又希望，中國動作類型電影能夠得到更好的發展，讓動作電影講好中國故事，講好香港故事。甄認為，動作電影較容易感染觀眾，能有效地宣揚電影訊息。過往有不少香港演藝界人士晉身省、市級政協行列，但躋身全國政協委員則不多，甄子丹是繼成龍等後，香港藝人中的一位委員。