李克強發表最後一份工作報告 會後習主席向李家超打招呼

十四屆全國人大一次會議昨日在北京開幕，國務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告。開幕會結束後，國家主席習近平離場時，主動向列席的行政長官李家超揮手打招呼，李家超作揖還禮。總理李克強在政府工作報告中指，「制定實施《港區國安法》，落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』原則，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。深入推進粵港澳大灣區建設，支持港澳發展經濟、改善民生、防控疫情、保持穩定。」報告展望未來要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。李克強宣讀完報告，大會表決多項草案後，開幕會結束。習近平主動走向李克強，與其握手，其後行經李家超附近時，特意稍停下來指向李家超，而李家超作揖回禮，並向習近平後方的李克強揮手打招呼，全程約五秒；在李旁邊的澳門特首賀一誠，亦抱拳及揮手打招呼。開幕會後，李家超說，對於中央支持香港發展經濟、改善民生，保持長期繁榮穩定，感到鼓舞。約下午一時，李家超到中國共產黨歷史展覽館參觀，約兩小時後離開。據悉，他隨後回到下榻的釣魚台國賓館，與中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍會面。李家超將今午回港，本周再上京出席人大會議閉幕。報告為港發展「舉旗定向」政務司司長陳國基認為，報告為香港發展「舉旗定向」，堅定了政府聯同社會各界建設香港、貢獻國家的信心與決心。