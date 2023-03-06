盧寵茂有信心 指港擁足夠誘因 醫局率團赴英搶青年回流

公營醫療體系人手流失嚴重，政府前年開放合資格非本地培訓醫生，來港工作5年後免試註冊，但至今只收到10多宗申請。醫管局3月將率團去英國招攬香港青年醫生回流，醫衞局局長盧寵茂對招才工作充滿信心，認為香港能提供足夠誘因吸引他們回港工作。

大部份醫學院已納入認可名單



盧寵茂表示，港府很重視醫療人才，目前已取消檢疫及隔離措施下，醫管局行政總裁高拔陞3月將率團到英國招攬人才。他指，英國有較多入讀醫學院的香港學生，而該些醫學院大部份在現有的75所獲承認醫學資格的名單中，故希望可以招聘更多香港的青年醫生回港工作。



被問及局方會提供甚麽誘因吸引他們回來香港執業，盧指香港本身就有多方面的吸引力，而招攬更多人才加入醫管局後，除了能減低流失率，更可改善局內人員工作壓力及工作環境，形容是良性互動。