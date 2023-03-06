灣仔遊行取消 逾百警戒備防亂

香港婦女勞工協會原定昨日早上發起遊行，並獲警方批出不反對通知書，至前日晚上突然宣佈取消。警方在Facebook發文，指任何人如繼續前往集會，即可能干犯「參與未經批准集結罪」，指留意到有「暴力團夥」響應遊行，揚言會部署足夠警力，果斷執法。

昨天在灣仔修頓球場，警方派遣逾百警力，採取「五步一崗、十步一哨」形式嚴密佈防，灣仔港鐵站內亦有警員駐守，各出入口有機動部隊、衝鋒隊及便裝警員戒備及巡邏。修頓球場外對出的軒尼詩道、莊士敦道及盧押道，亦停泊多輛衝鋒車及警車，大部份警員都穿着避彈衣。

一名黑衣男子在家庭計劃指導會灣仔診所外遭截查，被搜出自製標語，警方問話及拍攝紀錄後將其放行。該男子指自己一直關注性別議題，對遊行取消感可惜，故決定隻身到場表達訴求。













