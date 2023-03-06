無視公仔店最後通牒 校服男再偷兩隻LinaBell

■直接將手伸進機內取走兩隻LinaBell毛公仔。

沙田一間夾公仔店上周三發生偷竊案，一名身穿校服少男用棍伸進夾公仔機內撩走一隻價值349元的LinaBell毛公仔，店主事後在Facebook發「最後通牒」，限少年三日內物歸原主，既往不咎。沒料三日限期已過，該少年不但沒歸還公仔，前晚竟「再度出擊」，變本加厲，偷去兩隻LinaBell毛公仔，店主忍無可忍，即時報警，怒斥少年膽大包天，絕不輕赦。店主表示，昨晚10時半，該少男再到其夾公仔店，今次竟拆去公仔機洞口的金屬擋板，直接將手伸進機內，取走兩隻LinaBell毛公仔。而兩次都與他同行的另一名少女，則負責「睇水」。連同上周三，店主合共損失1047元。店主指，上周在網上發出「最後通牒」，是希望給少年改過自新機會，只要肯交還毛公仔就不再追究。沒料到該少年竟變本加厲，相隔四天又來偷公仔。「佢好大膽，我已經成日睇住手機監控，又通知商場保安加強巡邏，佢都仲夠膽嚟」，故店主即時報警，又強調絕不輕赦。