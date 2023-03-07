安達臣道地盤承建商分判商等 冧天秤奪3命 勞處提67項檢控

■涉事地盤天秤工程一度停工。

■塌天秤意外，造成3死6傷。

去年9月秀茂坪安達臣道房協地盤天秤倒塌，造成3死6傷。勞工處公佈調查結果，指天秤基座頂部連接天秤腳的工字鐵焊接縫被拉開，令天秤倒塌。處方向承建商、分判商及個別人士作出合共67項檢控。有建築工程師認為，控罪方向較為偏向職安健，料每項檢控罰款不太重，介乎數千至數萬不等。工業傷亡權益會指，有死者家屬不滿，認為勞工處疑未有積極調查。勞工處指，涉事天秤安裝在一個由3層工字鐵、以電弧焊接組成的格排基座上，基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後發現與連接到第2層工字鐵的焊接位置焊縫被拉開，令天秤倒塌。處方按《工廠及工業經營條例》《職業安全及健康條例》，向承建商、分判商及個別人士合共提出67項檢控，但未有公佈公司和個人名稱。控罪罰款不太重中科興業董事總經理潘焯鴻指，事故涉多人，67項檢控不算多，料每名涉事者只被控5、6罪，估計控罪傾向職業安全健康，坦言該條例控罪輕微，料每條控罪只罰數千至數萬元不等。而昨日為半年檢控期最後一日，即使當局之後調查再有進展，也未能再次追究涉事者責任。他認為，若當局會採取進一步行動，發展局可根據《承建商管理手冊》，審視承建商行為，決定會否有期限或永久停牌。但他憂慮，當局提出的職安健修例修訂，只將檢控期由半年加至九個月，未能令當局在意外發生後，有足夠時間調查。團體指蒐證期太短工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，事故死者家屬獲悉檢控後，部份人不滿勞工處疑未有積極調查。她認為，難以評論檢控有否足夠阻嚇力，故希望法庭會嚴懲違例者。蕭又提到，是次案件比較複雜，當局花約半年時間蒐證，如果延長蒐證期，可能不止67項檢控，令更多違例者負責任。事故項目所屬的房協指，已得悉政府公佈的調查報告，事故當日地盤內3個原有天秤已即時停運。承建商精進建築有限公司去年底亦移除3個原有天秤，料本月中起陸續重置。房協發言人指，房協及承建商已採取針對天秤及地盤安全的措施，而房協與職安局本月會在地盤天秤重新投入運作前，再次展開額外安全稽查。發言人又指，現時沒有撤換承建商的決定；而有關承建商並沒有負責房協其他工程。勞工處資料顯示，精進建築過去兩年有7次違反《工廠及工業經營條例》而被定罪的紀錄，亦並非首次發生天秤工業事故，前年9月精進建築位於屯門「帝御．金灣」的地盤曾發生天秤突然折曲，撞向大廈的棚架，當時無人受傷。勞工處根據《職業安全及健康條例》及《工廠及工業經營規例》提出檢控，當中循前者一旦被定罪，最高罰款由2,000元至50萬元不等，最高監禁刑期由3個月至12個月不等。至於循後者，其最高罰款為20萬元及監禁12個月。