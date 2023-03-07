國家領導人明與港澳政協會面

港澳地區全國政協委員聯組會明日上午9時舉行，消息指屆時會有國家領導人與港澳政協會面。由於今年中央領導人換屆，暫未知那位國家領導人出席。5年前換屆，十九屆中共中央政治局常委、中紀委書記趙樂際參與會面，但其後4年，轉由主管港澳事務的國務院常務副總理韓正（見圖）出席。去年二十大，韓正「退常」，不入二十屆中央委員會名單，預示港澳工作高層將換班。但卸任全國政協副主席的港澳辦主任夏寶龍，日前以港澳領導小組常務副組長身份，看望抵京的港區人大代表、政協委員。據聞，他在會上指，未來會再與大家見面。