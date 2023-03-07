習近平：新班子要按規律辦事 不可急功近利

國家主席習近平日前參加全國人大一次會議江蘇代表團審議時，再次強調要「按規律辦事」，叮囑代表不能急功近利，急於出成績。



習近平前日參加十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時說︰「我當時說，新班子起來了，一定要注意啊，不要有大幹快上的衝動，也就是不能不按規律辦事，急功近利、急於出成績。要把這種浮躁心理、急躁心態都壓下來，扎扎實實、踏踏實實地搞現代化建設。」習近平昨日下午則看望參加全國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。期間習近平強調，要「正確引導民營經濟健康發展、高質量發展」。