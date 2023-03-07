「兩會藍」不見 京津地區現大氣污染

今年北京不見「兩會藍」，京津及周邊地區近日出現區域性大氣污染（見圖），北京等多地出現短時重污染。有內地專家表示，放鬆防疫政策後，工業排放高位運行或快速增長，污染排放明顯增加，是今次京城和周邊地區出現污染天氣的根本原因。內地民眾將「兩會」期間，人為「製造」的藍天稱為「兩會藍」。但近日北京天色呈灰或灰黃色，氣溫回升，都在20度以上，能刮跑霧霾的西北風亦遲遲未來，加劇污染。當局預料，污染天氣將持續至本月10日。

發改委：GDP增5%符合經濟走勢



中央將今年經濟增長目標定於5%，國家發改委副主任趙辰昕昨在記者會強調，這個預期目標符合經濟運行走勢及經濟發展規律，也有利於引導各方面，更加注重提高經濟發展質量和效益，加快構建新發展格局。

他又指，中國31個省區市中，有27個省份預期目標高於全國，其中有23個省份為5.5%或以上，各地採取的務實舉措，為全國目標實現創造條件、打下基礎。趙辰昕指，農曆新年內地消費市場表現良好，旅遊、餐飲及零售等服務消費大幅回暖，為今年建立良好開局。