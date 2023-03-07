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4個月內錄196隻雀鳥誤撞玻璃傷亡報告

2023-03-07 列印
■誤撞建築物外牆玻璃雀鳥當中9成死亡，涉及38個品種。
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香港觀鳥會在去年9至12月期間，錄得196隻雀鳥因誤撞建築物外牆玻璃報告。

誤撞建築物外牆玻璃雀鳥當中9成死亡，涉及38個品種，最多的是栗頸鳳鶥，其次是白頭鵯和背短腳鵯，當中7種屬保育物種，包括國家近危物種矛斑蝗鶯，「因雀鳥見到玻璃反射的影像，比人類見到的更強烈、真實」。
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