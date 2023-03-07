廉署反貪課程受歡迎 擬建學院輸出文化

廉政專員胡英明表示，廉署舉辦的反貪訓練課程，吸引大批外地反貪機構人員取經，正積極構建香港國際廉政學院，為國際反貪機構提供更多專業課程，並將香港廉潔文化輸出外國，有關發展方向獲特首李家超支持，期望明年廉署成立50周年之際，宣佈學院正式成立。



胡英明透露，該學院有4大功能，包括為外國反貪機構人員，提供標誌性的反貪課程；提供切合本港不同行業公營及私營機構的策略性反貪課程。第3個功能是希望成為國際性反貪研究的橋樑；最後是希望為學院的課程提供資歷架構認證。



去年全年接獲1835宗貪污投訴，比2021年下跌19%，胡英明相信是因第五波疫情，影響民生經濟活動減少。