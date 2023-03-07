胡英明透露，該學院有4大功能，包括為外國反貪機構人員，提供標誌性的反貪課程；提供切合本港不同行業公營及私營機構的策略性反貪課程。第3個功能是希望成為國際性反貪研究的橋樑；最後是希望為學院的課程提供資歷架構認證。
去年全年接獲1835宗貪污投訴，比2021年下跌19%，胡英明相信是因第五波疫情，影響民生經濟活動減少。
去年9月秀茂坪安達臣道房協地盤天秤倒塌，造成3死6傷。勞工處公佈調查結果，指天秤基座頂部連接天秤腳的工字鐵焊接縫被拉開，令天秤倒塌。處方向承建商、分判商及個別人士作出合共67項檢控。有建築工程師認為，...
2023-03-07
內地開封市近日發出一份懸賞「袁德朝」的通告，若協助抓獲者，獎勵人民幣5萬元。袁德朝涉嫌嚴重違法潛逃，據報他任蘭考縣政法委副書記期間，疑曾到澳門豪賭輸了4000萬。但通報發出後，袁德朝已投案自首。內地獨...
2023-03-07
烏克蘭總統澤連斯基承認，烏軍在東部頓巴斯地區，包括重鎮巴赫穆特，正面對着痛苦和艱難的戰鬥，讚揚烏軍的勇氣、力量和堅毅。俄羅斯傭兵組織瓦格納集團稱，前線缺乏彈藥，若被迫撤退，目前進攻巴赫穆特的戰績將會毀...
2023-03-07
樓市升溫，全新盤積極部署推售，華懋與港鐵合作的何文田站上蓋項目瑜一部署推售，項目預計下周開價，最快月內推售；至於長實與新地合作發展的屯門飛揚第2期亦預計周內上載樓書，並鐵定下周開價。飛揚2期首批逾80...
2023-03-07
強積金研究機構積金評級公佈，受內地與香港股市拖累，強積金在2月錄得4.37%虧損，涉資約490億元；於計入供款後，估計每位打工仔人均蝕9400元；截至2月底，強積金總資產約1.077萬億元，下跌約44...
2023-03-07
車路士在剛輪英超擊敗列斯聯，終止各賽事6場不勝頹勢，但領隊樸達的下台壓力仍未紓緩。該隊本土幫芝維爾、史達寧和羅夫度斯卓克遂發起領隊保衞戰，承諾在今晚歐聯16強次回合拚盡全力率隊主場擊敗多蒙特，收復首回...
2023-03-07
疫情緩和各地開關，演藝工作逐步復甦，各地都出現搶人才，有資歷嘅藝人變得吃香。據知，邵氏旗下藝人最近出現逃亡潮，繼李施嬅低調完約離開後，5年前圓視帝夢，54歲的馬德鐘及在內地拍到唔少好作品的張兆輝，今年...
2023-03-07
一名84歲司機駕駛的士期間，疑失控衝落斜路，直撞3名途人，凸顯高齡的士司機的駕車安全問題。過去3年，合共發生6宗的士車禍，涉事的司機年齡介乎60至80歲以上，造成六死多人受傷，危險趨勢已呈現，當局須與...
2023-03-07
昨日沙田馬場舉行六草四泥賽事，姚本輝憑「你知我拼」、「上校」、「得勝多」和「魅影獵飛」四W，結果成為練馬師王。而希斯則憑「麒麟」和「倍增勝數」起孖，並且捧走九龍塘會盃。至於蘇兆輝、蔡明紹、田泰安和希威...
2023-03-06