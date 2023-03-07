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「香港族裔成就獎 2023」評審委員會組成

2023-03-07 列印
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由香港中小企業工商聯合會發起及主辦的首屆「香港族裔成就獎頒獎典禮暨高峰論壇」，大會昨介紹「香港族裔成就獎 2023」評審委員會，並向各評審委員及「族裔共融大使」，頒予委任狀。

「香港族裔成就獎」旨在表揚對香港社會貢獻良多的各族裔精英。評審委員會將5月23日公佈得獎者名單。
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