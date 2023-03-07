頭骨雙腿DNA 證與蔡天鳳脗合

28歲名媛蔡天鳳（見圖）上月21日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息稱，現場發現兩個湯煲盛載頭骨及雙腿，與蔡天鳳本人DNA脗合，證實屬蔡天鳳本人；警方目前仍在追查其他失蹤殘肢下落，估計再找到機會渺茫。據了解，蔡天鳳前夫鄺港智因涉及7年前的偷竊案棄保而遭法庭通緝，但多年來一直沒有入出境紀錄，相信鄺疑以非法途徑往返中港兩地。