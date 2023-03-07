政府挺旅遊業 振經濟力度數倍大 盛事回歸吸旅客 各行業受惠動起來

■體壇盛事如國際七人欖球賽也深受旅客歡迎。

麥萃才 教授

李兆波 教授

疫情過後，政府投放資源刺激本港旅遊業復蘇，今年《財政預算案》預留共3億元，吸引大型盛事、國際會議及展覽來港舉行，推動旅遊業發展，以吸引商務、消閒等旅客回歸。有學者分析，政府大手投資旅遊業，除了為各行業提供大量工作崗位，穩定就業市場之外，更有助文化輸出，引來海外投資，提振經濟效益以倍計，重新擦靚香港的招牌。旅遊業是香港重要產業之一，疫情前2018年，旅遊業增加價值逾1,200億元，佔本地生產總值約4.5%，為超過25萬人創造就業職位。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才說，該25萬人大概佔全港總就業人數約6.6%，規模相當於金融業，但旅業從業員一般不需要具備高技術、高學歷，因此能夠創造大量工作崗位。他指，相關崗位包括旅遊服務、運輸、酒店等行業，還間接貢獻零售、餐飲、商務等，促進多行業經濟發展，正是旅遊業帶來的就業乘數效應。至於收入乘數，他以國際會議與展覽為例，雖然相關活動純商業性，若旅遊業蓬勃，與會者去開會外，空餘時間亦會遊覽消費，甚至帶同家人同行，不論過夜住宿或人頭消費，旅遊收入也能以乘數增長。《預算案》提出向旅發局額外撥款2億元，讓其加大力度爭取更多國際會議與展覽在港舉行，以吸引高增值旅客，另1億元舉辦大型盛事。他建議，可以支援來港開會或參展的商務客，如資助午餐、雞尾酒會，甚至機票食宿等，當香港成為亞洲區內首選的會展旅遊目的地，即使以後逐漸減少資助，商務客亦會看準香港的優點而重臨。創造工作崗位穩就業對於社會有聲音質疑投資旅遊業不如直接派錢給市民，麥萃才直言旅遊業可以透過創造大量工作崗位，穩定就業、維持在職家庭收入，「教人捉魚點都好過捉埋比人」，現金支援不能從根源解決問題，「如果比咗錢，就留喺屋企咩都唔做仲衰」。他指，香港長期被列入亞洲區五大旅遊目的地，政府應知道甚麽需要長線投資，來為社會帶來得益，無理由放棄旅遊業這個「會生金蛋的雞」。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，投資旅遊業與派錢，是兩件可以共存的事，如市民處於水深火熱中，派錢確實有幫助，但發展旅遊業可給市民就業機會，短期和長期效益兼得。他建議港府學習亞洲鄰近地區，優化基本旅遊配套，如參考台灣做法，在香港各地鐵站增設收費儲物櫃，供旅客臨時存放他們的行李，方便旅客。增強軟實力獲旅客歡心投資旅遊業亦促進文化輸出，從而增強本港軟實力。麥萃才指，全球經濟體十分重視旅遊業，它等同一地區名牌，「講起巴黎就諗起羅浮宮，美國就百老匯」，旅客親身來過，方能加深對城市的印象。他認為，旅遊毋須過份強調消費，如上述兩個外國景點就以其文化底蘊獲取旅客的歡心，香港同樣有條件做到，最佳例子是西九龍文化區的發展。已落實於2023年舉行的大型盛事日期盛事名稱2023年3月巴塞爾藝術展香港展會2023年3月Art Central2023年3月國際都會高爾夫球錦標賽2023年3月香港國際七人欖球賽20232023年4月香港流行文化節20232023年4至6月 法國五月藝術節2023年6月香港國際龍舟邀請賽2023年10月 香港美酒佳餚巡禮2023年10月 香港單車節