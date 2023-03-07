政府挺旅遊業 振經濟力度數倍大 盛事回歸吸旅客 各行業受惠動起來

旅遊業是香港重要產業之一，疫情前2018年，旅遊業增加價值逾1,200億元，佔本地生產總值約4.5%，為超過25萬人創造就業職位。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才說，該25萬人大概佔全港總就業人數約6.6%，規模相當於金融業，但旅業從業員一般不需要具備高技術、高學歷，因此能夠創造大量工作崗位。他指，相關崗位包括旅遊服務、運輸、酒店等行業，還間接貢獻零售、餐飲、商務等，促進多行業經濟發展，正是旅遊業帶來的就業乘數效應。
至於收入乘數，他以國際會議與展覽為例，雖然相關活動純商業性，若旅遊業蓬勃，與會者去開會外，空餘時間亦會遊覽消費，甚至帶同家人同行，不論過夜住宿或人頭消費，旅遊收入也能以乘數增長。《預算案》提出向旅發局額外撥款2億元，讓其加大力度爭取更多國際會議與展覽在港舉行，以吸引高增值旅客，另1億元舉辦大型盛事。他建議，可以支援來港開會或參展的商務客，如資助午餐、雞尾酒會，甚至機票食宿等，當香港成為亞洲區內首選的會展旅遊目的地，即使以後逐漸減少資助，商務客亦會看準香港的優點而重臨。
創造工作崗位穩就業
對於社會有聲音質疑投資旅遊業不如直接派錢給市民，麥萃才直言旅遊業可以透過創造大量工作崗位，穩定就業、維持在職家庭收入，「教人捉魚點都好過捉埋比人」，現金支援不能從根源解決問題，「如果比咗錢，就留喺屋企咩都唔做仲衰」。他指，香港長期被列入亞洲區五大旅遊目的地，政府應知道甚麽需要長線投資，來為社會帶來得益，無理由放棄旅遊業這個「會生金蛋的雞」。
中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，投資旅遊業與派錢，是兩件可以共存的事，如市民處於水深火熱中，派錢確實有幫助，但發展旅遊業可給市民就業機會，短期和長期效益兼得。他建議港府學習亞洲鄰近地區，優化基本旅遊配套，如參考台灣做法，在香港各地鐵站增設收費儲物櫃，供旅客臨時存放他們的行李，方便旅客。
增強軟實力獲旅客歡心
投資旅遊業亦促進文化輸出，從而增強本港軟實力。麥萃才指，全球經濟體十分重視旅遊業，它等同一地區名牌，「講起巴黎就諗起羅浮宮，美國就百老匯」，旅客親身來過，方能加深對城市的印象。他認為，旅遊毋須過份強調消費，如上述兩個外國景點就以其文化底蘊獲取旅客的歡心，香港同樣有條件做到，最佳例子是西九龍文化區的發展。
已落實於2023年舉行的大型盛事
日期
盛事名稱
2023年3月
巴塞爾藝術展香港展會
2023年3月
Art Central
2023年3月
國際都會高爾夫球錦標賽
2023年3月
香港國際七人欖球賽2023
2023年4月
香港流行文化節2023
2023年4至6月 法國五月藝術節
2023年6月
香港國際龍舟邀請賽
2023年10月 香港美酒佳餚巡禮
2023年10月 香港單車節