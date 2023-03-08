涉助蔡天鳳前夫潛逃 深圳移交港警 落網女KOL生活奢華喜晒明星合照

被捕女子潘洋名Irene

■潘女出席《明日戰記》的播映會，並與古天樂合照。

■潘女喜穿戴名牌，不時外遊及出入高級場所吃喝玩樂。

名媛蔡天鳳遭碎屍烹煮案，涉案被捕者愈來愈多。繼死者前夫家翁一名歡場情婦被捕後，蔡的前夫鄺港智一名新移民女性朋友於內地落網，她涉嫌協助鄺潛逃。昨日，內地公安把這名姓潘女子移交香港警方，成為案中第7名被捕人。據悉，潘洋名Irene，現年29歲，為社交平台KOL，經常分享吃喝玩樂的奢華生活，又公開與古天樂等明星的合照，堪稱IG女神。據悉，被捕女子為鄺港智的女性朋友，洋名Irene，是一名新移民，她涉嫌聯絡早前被捕的41歲遊艇公司職員林舜，而林涉嫌收取30萬元安排遊艇以協助鄺港智潛逃到澳門。居天壐穿戴名牌常外遊消息指出，鄺港智落網後，Irene恐受牽連，逃到深圳避風頭。重案組探員追查其出入境紀錄後，聯絡內地公安要求協助追捕，她最終落網，昨日被遣返香港，由公安移交港警。昨午，Irene經過深圳灣口岸時，身穿皮褲、腳踏名牌CHANEL短靴，被黑布蒙頭押上警車。至下午5時45分，她被警方押返至其天璽寓所蒐證。據了解，Irene在香港和內地均有居所，她在港居於九龍站豪宅天壐。她平日以社交平台KOL身份示人，其Instagram有逾3萬名粉絲。從她在IG上載的相片可見，她經常展示身材，喜穿戴名牌貨，出入高級場所吃喝玩樂，不時外遊。她又公開與關楚耀及張振朗等藝人合照，更出席《明日戰記》的播映會並與古天樂合照。同時，她喜愛烹飪，開設另一個帳戶分享美食及食譜。Irene身份曝光後，不少網民在其IG帳戶留言，斥「幫殺人犯走佬」、「貴圈真亂」等。而Irene的好友則為她辯護，「識左（咗）佢咁多年，唔會佢係咩為人都唔知」，感歎「佢只係太善良」。而Irene姐姐亦上載了限時動態，留下「清者自清」4個字。上月21日，蔡天鳳失蹤3日後，警方在大埔龍尾村一村屋內發現她被肢解烹煮。其後，警方在拘捕死者前家翁、家姑、大伯後，在東涌拘捕正準備潛逃的死者前夫，繼後又拘捕前家翁一名情婦，以及一名涉協助潛逃的男子。蔡母入稟禁疑兇售豪宅昨天蔡母「五姐」疑出招反擊，她前天入稟高院，以原告身份，指自己為蔡天鳳預定遺產管理人Cheung Yin Fa，而被告為蔡天鳳前家翁鄺球。入稟狀指，原告要求法庭宣佈蔡天鳳是九龍加多利山一樓單位的實益擁有人，而前家翁鄺球只是以信託形式代蔡持有物業，又或鄺球的法定業權已被禁止。原告要求法庭下令禁止鄺球或其僱員或代理人，在未經原告事先同意或知情下，出售、處置、轉讓、處理涉案單位，或就涉案單位收取任何費用。原告另要求法庭下令鄺球轉讓該單位的法定業權予原告，若未遵從，則由法庭指定人士執行。據了解，蔡天鳳2019年以7280萬元購入單位供前夫一家居住，蔡當時疑為免繳交巨額印花稅，由前家翁鄺球代為持有物業。