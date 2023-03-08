栗戰書發表人大工作報告

全國人大常委會委員長栗戰書（見圖）昨日發表人大常委會工作報告，提及5年來全面貫徹實施《憲法》，維護《憲法》權威和尊嚴，包括制定了《香港維護國家安全法》，並對有關條款作出解釋，又根據《憲法》通過關於「完善香港選舉制度」的決定，修訂了香港《基本法》附件一和附件二，完善了行政長官和立法會兩個產生辦法，作出關於香港特別行政區立法會議員資格問題決定等。



栗表示，過去5年的舉措，推動香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，對於保持香港及澳門長期繁榮穩定，提供了有力的法治保障。