任睇No.1
  • 19º
  • 86%
  • 2023年3月8日 星期三
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 港聞

鄭雁雄：國安法保護「一國兩制」落實愛國者治港

2023-03-08 列印
Previous Next

港區全國人大代表昨早獲中央政治局常委趙樂際接見外，亦召開小組會議討論《立法法》修正草案。據悉，中聯辦主任鄭雁雄（見圖）亦有出席會議並發言，形容「一國兩制」如一本佛經，但以往被「歪嘴的和尚把經念歪」，經過《香港國安法》、完善選舉制度、落實愛國者治港，情況現已糾正過來，重申中央一直都是堅定不移，貫徹「一國兩制」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd