圖書館現裸女 影片網上瘋傳

社交平台近日瘋傳一段4秒影片，顯示一名全裸女子出現在銅鑼灣中央圖書館，她在書架拿取圖書，旁若無人。



不少網民對影片議論紛紛，有人懷疑女子精神有異，有人則指拍攝者似為配合女子裸露而拍片。根據刑事罪行條例《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法辯解下，在公眾地方猥褻暴露身體，罪成可罰款2000元及監禁6個月。



康文署指不清楚影片來源及拍攝時間，圖書館亦無收過相關報告，已就影片行為報警。