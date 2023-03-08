第八場三班一二○○米。「順勢贏」是第三季在港的愛爾蘭自購馬，在外地兩歲初出已打疊兩捷，而且包括一場兩歲三級賽，可是來港拼了三季卻只得一捷，而且早兩季已是養在成績經常名列前茅的沈廄。單看此背景資料，可想...

2023-03-08