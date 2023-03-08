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衞生防護中心跌石屎

2023-03-08 列印
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再有公營醫療機構發生石屎掉落事件，衞生署昨公佈，衞生防護中心感染控制處於衞生防護中心大樓的一個工作間，於3月3日展開例行假天花和冷氣系統維修檢查，在假天花內發現4塊石屎碎件，最大的一塊面積約0.65米乘0.45米。由於有假天花，全部石屎碎件才沒掉落地下。

事件無人受傷，署方已聯絡建築署全面檢查大樓內所有處所的天花，未發現其他石屎碎件。
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