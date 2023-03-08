任睇No.1
  • 19º
  • 86%
  • 2023年3月8日 星期三
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 港聞

警破1800萬科技騙案 拘17人

2023-03-08 列印
■警方成功偵破11宗科技騙案，涉款逾1800萬元。
Previous Next

黃大仙警區刑事部於3月2日至6日展開代號「光影行動」的打擊科技騙案行動，成功偵破11宗騙案，涉款約1891萬元，拘捕17人；騙案牽涉36名受害人，年齡介乎19至68歲。
  其中一宗文員誤墮網上投資騙案，損失逾400萬元，警方透過反詐騙協調中心，於去年底成功攔截及追回約數十萬元騙款，探員亦於今次行動中拘捕3名涉案人士。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd