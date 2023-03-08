天瑜「解鎖新技能」 手指能輕微郁動

7歲女童周天瑜（見圖）患橫紋肌肉瘤，2020年做手術時不幸發生醫療事故變成「植物人」，幸其情況不斷轉好。天瑜爸爸昨在Facebook群組分享短片，指愛女眼睛有神，不斷轉動像向他微笑，而在他的鼓勵下，天瑜的拇指及食指亦有輕微郁動，令他十分鼓舞，甚至在醫院大叫起來。天瑜爸爸形容愛女又再解鎖新技能，雖然曾有醫生指，這些輕微動作只出於神經反射，但他不會放棄，「爸爸知道你好叻女，爸爸一定會陪住你。」網民紛紛留言，指「一次又一次的小手指動作，完全是努力見證。」