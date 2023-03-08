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天文台料全年平均溫度偏高

2023-03-08 列印
■天文台預料，今年全年平均溫度偏高。
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過了乍暖還寒的春天，大家將要面對炎夏。天文台發佈2023年全年天氣展望，料今年全年平均溫度偏高，有機會達有紀錄以來最高氣溫紀錄的首10位，並推測有約4至7個熱帶氣施接近本港，而今年雨量正常至偏少。
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