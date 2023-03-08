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大黃牛誤墮2米坑 消防到場用繩拖回

2023-03-08 列印
■警方懷疑黃牛被狗吠聲嚇倒，然後誤墮引水道。
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荃灣川龍橫龍村有村民昨早報案指，一隻大黃牛疑誤墮2米深水坑，背部擦傷破皮甩毛。警方到場後懷疑牠是被狗吠聲嚇倒，慌忙誤墮村屋底部的引水道。救援人員用食物引誘牠離開不果，繼而採取威迫手段，大叫及敲打物件，嚇得黃牛往上爬，上半身露出地面，消防用繩將黃牛拖返地面。
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