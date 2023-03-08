唐樓冧天花一夜變廢墟 租客遭壓倒受傷走過鬼門關

■鴻運街一唐樓頂層單位，發生天花倒塌意外。

■單位租客指，天花移動一陣，未幾便倒塌。

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土瓜灣馬頭角俗稱「十三街」一帶的樓宇均有50至60多年樓齡。《星島申訴王》收到讀者獨家報料，指「十三街」內的鴻運街一個唐樓頂層單位，本月15日發生天花倒塌意外。事發單位由兩名租客承租至今有九個月，當時兩人在屋內，事發時其中一人在塌天花最嚴重的客廳位置，情況相當驚險。單位租客為一對夫婦，丈夫當時身處客廳，他接受《星島申訴王》訪問時憶述事發經過，指當晚約11時半察覺到天花忽然移動約一至兩分鐘，未幾便大幅倒塌。他慶幸天花塌下位置在自己身旁，僅擦損手腳，而太太當時則在房間休息。單位業主原女士意外後亦有到單位了解情況，她指該幢大廈已有64年樓齡，日久失修，而單位約一年多前曾經裝修仍未能改善問題，又直言滲水及漏水問題已持續十多年均未能解決。她又指，如此殘舊樓宇已到「修無可修」的地步，今次意外證明單靠強制驗樓難保障住客安全。工聯會社區幹事胡銘泰一直要求政府交出重建時間表，「不要只說不做！」他又指十年前當局曾將該處重建項目定為優先處理，但至今未有任何進展。工聯會社區幹事黃文港則指，馬頭角居民多年來的訴求很簡單，只希望在安全的居住環境下生活。市建局回覆《星島申訴王》查詢指，因「十三街」發展密度高，若要重建預計將面對龐大收購開支等挑戰，制定市區更新方案時要就項目多個因素作考慮，就「十三街」樓宇狀況而言，建議業主應繼續主動為樓宇進行維修，以確保樓宇安全。想知道涉事單位冧天花如何變廢墟，請click睇片。如各位讀者有任何申訴，可以WhatsApp 91999933，《星島申訴王》隨時候命！