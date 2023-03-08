堅持傳統 人手逐粒包製 在家重拾「細蓉」好滋味

韭菜餃 $50/盒 (40隻)

■油麻地蘇記雲吞賣的都是新鮮人手包製的餃子和雲吞，就連雲吞及餃子皮都是自製！

■鮮蝦雲吞餡料豐富、口感細滑，體積細巧，一口一美味！

■餡料中的海蝦、韭菜和豬肉都是每日新鮮入貨，選料優質。

雲吞在不少港人心目中是最能代表本土美食之一，對好吃的雲吞要求也甚高。雖然雲吞近年的外形和餡料越來越多元化，部分更發展至工場式機械化處理，但出品卻缺乏了人手包製那種觸動人心的溫暖。位於太子的「油麻地蘇記雲吞」，鮮蝦雲吞全由人手包製，不單餃皮剔透細膩，而且餡料豐富、口感細滑，體積細巧，一口一美味，實在令人難以忘懷！或許你會覺得疑惑，為何位於太子，店名卻為「油麻地蘇記雲吞」？全因蘇記雲吞的首家店舖，就是選址油麻地，該店由店主林先生的媽媽開設，並經營三代，其後因為租金問題而將工場遷至現址。日賣200盒自製傳統雲吞油麻地蘇記雲吞不設堂食，賣的都是新鮮人手包製的餃子和雲吞，就連雲吞及餃子皮都是自製，對品質甚有堅持！餡料中的海蝦、韭菜和豬肉都是每日新鮮入貨，選料優質。海蝦用的是來自南美來貨，入口份外爽口鮮甜；韭菜則揀選粗身的，味道更見香濃。至於半肥瘦豬肉，口感特別好，讓人吃出啖啖傳統雲吞味道。憑着對出品的一份堅持與執着，林先生每天一早便不停手密密包，吸引不少食家、街坊甚至區外客專程前往購買。就算沒有鋪天蓋地的宣傳，在口碑相傳下，每日平均賣上二百盒，而且售完即止，可見其受歡迎程度之高。自製經典「細蓉」 不費工夫如何在家中品嚐油麻地蘇記雲吞的好滋味？方法都很簡單！由於餃子及雲吞都是每日包製，而且製作過程絕無添加防腐劑，買回家後只要放於冰格，即可保存約一星期。煮法方面亦非常簡單，只要在煲中放入清水，水滾後煮4至5分鐘直至熟透，如果有粉麵配搭則需要分開煮。湯底方面，店主林先生建議雲吞可以選擇魚湯或辣味湯底配搭，無論是炮製傳統的「細蓉」抑或是別具風味的雲吞麵，也同樣方便。INFO油麻地蘇記雲吞店舖地址：九龍太子界限街12號寶興大廈地下7號舖查詢：9200 5761（資料由油麻地蘇記雲吞提供）