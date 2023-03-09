聯合醫院■大型手術燈上月從天花墮下，擊中一名麻醉助理。

青山醫院■病房有約半個枕頭大小的石屎掉落病牀。

■醫管局行政總裁高拔陛就接連有天花石屎倒塌事件致歉。

公立醫院接連發生天花石屎塌下事故，淪危險之地。葵涌醫院兒童及青少年病房診症室昨凌晨大幅天花石屎剝落，壓毀病房用具及電子設備，幸無人傷。醫管局對公院頻頻有石屎墮下事件致歉，已成立委員會檢視個案及提供建議，7個聯網的公院於1個月內會完成就懸掛的醫療儀器及室內樓宇結構的大檢查。昨日凌晨約3時半，葵涌醫院L座1樓兒童及青少年病房診症室有天花石屎塌下，面積最大一塊石屎約30乘30厘米，壓毀多部電腦及打印機，牽涉範圍約1.5米乘1.5米。事發時病房無人，無病人或員工受傷。院方即時移走附近病房的病人，封閉鄰近數間診症室，勘察期間發現多一間診症室有石屎不穩固，相關地方會待徹底完成勘察後，才重新開放使用。醫管局行政總裁高拔陛就接連有天花石屎倒塌事件致歉，稱病人及員工的安全是首要考慮，當局對院內設施的安全亦有最終責任。他強調，無隱瞞事件，一直以公開透明的原則處理事故，惟部份個案需時了解，或未能即時公佈初步資料。當局要求7個聯網駐場設施管理人員，目標於1個月內完成檢查3類設施，包括懸掛在天花的醫療儀器、室內樓宇結構及樓宇外的批蕩，有滲水記錄、石屎剝落、接近大型震盪設施，或混凝土曾損毀的設施將優先處理。另外，醫管局較早前成立的「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，將詳細檢視相關個案，就醫療儀器和設施保養維修、應對和通報機制，以及局方對內對外的溝通等工作提供意見，料3個月內提交報告。葵涌醫院塌石屎險殺人此外，當局又證實負責葵涌醫院樓宇勘察的承辦商「富士達建築及工程顧問有限公司」，與近日被揭發的青山醫院冧石屎事件屬同一承辦商。策略發展總監程偉權指局方對該承辦商的工作成效不滿意，承諾會加強督導及繼續觀察，如其工作成效繼續不合標準，不排除匯報監管機構處理。香港病人政策連線主席林志釉促請醫管局外聘專業人員全面檢視各醫療設施，同時作樓宇安全檢測，如敲鑿石屎，檢查是否有空心問題等。他認為，近期事件不但反映醫院樓宇老化問題，更揭示局方管理層管治力度不足，形容他們有不可推卸的責任，為病人及員工提供安全的求醫及工作環境；而局方每次都是有人「報料」後才交代，建議當局改善資訊發放及通報的工作。近日公院硬物塌下事件頻頻發生。2022年5月30日，屯門醫院放射治療大樓地下低層一個男洗手間，有部份假天花掉落，經檢查後發現部份假天花支架老化致鬆脫，不涉及樓宇結構安全。2022年11月，青山醫院一個病房有約半個枕頭大小的石屎掉落病牀。基督教聯合醫院手術室上月則有大型手術燈從天花墮下，擊中一名麻醉助理。上周五，政府工程人員旺角衛生防護中心進行例行假天花和冷氣系統維修檢查期間，發現一間工作間的假天花內有4塊石屎碎件，最大的一塊面積約0.65米乘0.45米；幸好假天花承托得宜，石屎碎件沒有掉落工作間內，無人受傷。