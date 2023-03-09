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IBDP課程︱盤點香港有開辦IBDP的10間直資中學

2023-03-09 列印
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        國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate Diploma Programme，簡稱 IBDP )被世界各所大學廣泛認可，近年逐漸受家長青睞。除了國際及私立學校有提供 IBDP 課程外，以下10間直資中學也有開辦課程，學費比國際或私立學校便宜不少。
        詳情：https://bit.ly/3yb7p6e
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