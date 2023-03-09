河源一日兩地震 港逾百市民感震動

廣東河源昨兩度發生地震，清晨一次震度有4.5級，下午再發生3.4級地震。香港天文台早上曾接獲超過100名市民報告，感到輕微震動，是自上月起，第3次有港人報告感到地震。



河源之西北偏西約21公里，即距離香港以北約180公里，昨早5時16分發生一次4.5級地震。廣州、深圳等地都有強烈震感，但未造成破壞；至下午1時21分，早上地震震央約1公里外，再發生3.4級地震。內媒指，廣東目前進入地震活動相對較活躍時期，但處於正常範圍。



天文台接獲逾100市民報告感到輕微震動，維持數秒；地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第4度，即懸掛的物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。

