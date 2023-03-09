曾志偉跨海討債1425萬 二審改判勝訴

台灣傳媒報道，藝人曾志偉在台灣興訟爭回在當地的演藝酬勞1425萬元，昨天勝訴。曾志偉早年均委託當地著名電影製片人裴祥泉處理其在台演藝酬勞，雙方2003年間結算約為港幣1425萬元，但裴祥泉2015年過世後，曾志偉仍未討回酬勞，因此他跨海起訴，在台灣法院向裴祥泉的繼承人索討酬勞。台北地方法院早前一審判曾志偉敗訴，但高院昨天二審改判曾志偉勝訴，意味曾或會取會新台幣5700萬元，即約港幣1425萬元。