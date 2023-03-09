栗子婆婆託親友睇檔 小販車遭沒收痛哭

事發於本周一傍晚7時許，陳婆婆在港鐵長沙灣站出口對開擺檔，她其後到商場如廁，由於行動緩慢，一來一回至少半小時，故將栗子車交託非持牌人的男親友「睇檔」，豈料食環署剛在場執法，結果男親友被控無牌擺檔，炒栗子車亦被沒收。陳婆婆激動痛哭，引來街坊駐足觀看。
立法會議員江玉歡指，小販規管政策未夠人性化，而收到食環署初步回覆，法例容許持牌小販離開販攤休息及用膳，但託無持牌照的人睇檔時，販攤就要停止營運。
公立醫院接連發生天花石屎塌下事故，淪危險之地。葵涌醫院兒童及青少年病房診症室昨凌晨大幅天花石屎剝落，壓毀病房用具及電子設備，幸無人傷。醫管局對公院頻頻有石屎墮下事件致歉，已成立委員會檢視個案及提供建議...
2023-03-09
德媒報道，德國政府考慮禁止電訊營運商在5G網絡中，使用中國通訊設備供應商華為和中興通訊的部份組件。中國駐德使館回應指，若報道屬實，中方對德國當局的草率決定，十分不解和強烈不滿，中方堅決反對針對任何將企...
2023-03-09
美媒指有情報顯示，去年北溪天然氣管道遭炸毀案，是一個支持烏克蘭的團體所為，烏克蘭政府否認涉事。另外，烏克蘭總統澤連斯基警告，倘若俄軍奪取巴赫穆特，將「開放道路」向烏東地區繼續進軍。美媒報道，美國官員檢...
2023-03-09
樓市氣氛持續向好，多個全新項目部署推售。華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一部署推售，昨日正式上載樓書，料下周開放示範單位及開價，首批將推出不少於50伙。華懋銷售總監封海倫表示，瑜一第IB期經已上...
2023-03-09
電視廣播（TVB，511）日前（7日）舉行首場淘寶直播帶貨，6小時直播節目銷售額達2350萬元人民幣，累計觀看人次逾485萬，帶動昨日股價飆近一倍，創史上最大升幅，市值逾50億元，事隔3年一度超越昔日...
2023-03-09
曼聯上輪英超恥辱性慘吞利物浦7蛋，今晚轉戰歐霸16強首回合主場迎戰貝迪斯，顯然矢志反彈。紅魔射手拉舒福特上季狀態低迷，到今季重拾勇態，是球隊的反彈第一人，而且上場慘敗後，他更公開呼籲隊友不能就此放棄球...
2023-03-09
《第29屆香港電影評論學會大獎》頒獎禮昨日舉行，獲頒「最佳電影」的紀錄片《給十九歲的我》早前鬧出風波並暫停上映，該片導演張婉婷昨日沒出席頒獎禮，由監製黃慧與聯合導演郭偉倫現身代表領獎，二人事先表示不受...
2023-03-09
公立醫院物件飛墮事故，接二連三發生。早前聯合醫院手術燈墮下，一名助理肩膊受傷，調查發現連接天花的螺絲全數斷裂。其後，網上披露去年底青山醫院一病房大塊石屎掉落病牀上，幸當時無病人。至前天凌晨，葵涌醫院兒...
2023-03-09
昨晚谷中舉行九場賽事，何澤堯憑「勇敢巨星」、「純金酒杯」為呂廄起孖，另有一亞兩季，鬥到尾場才奠定騎師王勝局，而呂健威亦成為練馬師王。至於蔡明紹憑文廄「龍東傳承」、偉廄「競駿翩翩」和丁廄「飛馬將軍」三W...
2023-03-09