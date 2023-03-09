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栗子婆婆託親友睇檔 小販車遭沒收痛哭

2023-03-09 列印
■陳婆婆炒栗子車被沒收激動痛哭。
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九旬持牌小販陳婆婆因要如廁，交由非持牌人男親友暫時看管炒栗子車，結果被食環署沒收，有網民質疑署方趕盡殺絕，亦有人支持執法。食環署回應指，當時執法是針對無牌販賣，而炒栗子車已成為證物，未能歸還。
  事發於本周一傍晚7時許，陳婆婆在港鐵長沙灣站出口對開擺檔，她其後到商場如廁，由於行動緩慢，一來一回至少半小時，故將栗子車交託非持牌人的男親友「睇檔」，豈料食環署剛在場執法，結果男親友被控無牌擺檔，炒栗子車亦被沒收。陳婆婆激動痛哭，引來街坊駐足觀看。

立法會議員江玉歡指，小販規管政策未夠人性化，而收到食環署初步回覆，法例容許持牌小販離開販攤休息及用膳，但託無持牌照的人睇檔時，販攤就要停止營運。
■江玉歡探訪陳婆婆，指小販規管政策未夠人性化。
■江玉歡探訪陳婆婆，指小販規管政策未夠人性化。
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