潛望鏡巴士「短豬」光榮退役

全港最後一部配備潛望鏡、俗稱「短豬」的九巴雙層巴士（見圖），為港人服務逾20年後，該輛巴士的退役尾班車於昨晚10時45分開出，路線為11D由樂富往觀塘碼頭。讓巴士迷情有獨鍾的，是安裝在上層的潛望鏡；車長可透過下層駕駛室的探孔，視察上層情況，不少小朋友會為吸引車長注意，敲打探孔的玻璃。九巴學院總導師（車長訓練）李錦輝表示，潛望鏡對當時行駛十分有幫助，但閉路電視可補不足，被取代屬必然。