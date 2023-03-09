港鐵推張國榮紀念票籌款

著名藝人張國榮逝世20年，港鐵網上商店限量推出《繼續寵愛．二十年》紀念車票連票套，部份收益將撥捐到「哥迷芬享友營飯」計劃，幫助基層家庭。紀念車票連票套昨早開售，售價120元，MTR Mobile登記用戶可登入港鐵網上購買：https://bit.ly/3IuYlPG。港鐵表示，紀念車票數量有限，有效期至明年4月30日，本地車程不包括機場快線、高速鐵路、東鐵線頭等、羅湖及落馬洲站、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。

