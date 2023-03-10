「燃點每盞燈 照亮每顆心」 發起免費換燈泡 義工點亮長者生活

■換燈後，家居變得更光更有生氣。

■義工們上門家訪，向長者講解活動詳情，以及登記資料。

■活動團體上月尾起在屯門擺街站，替有需要人士即場登記。

■Michelle希望這次活動為弱勢社群送光送暖。

疫情過去，港人生活復常，但弱勢社群活得不容易，需要外界援手。一個地區組織發起一項全港性愛心行動，為18區獨居長者和殘疾人士免費更換家居中的燈泡，減輕他們的負擔，並希望燃亮家居，讓他們感到社會的關愛，未來會有光。這個愛心換燈行動，由屯元天北區民生促進組、愛恒走慈善基金和香港民生促進聯會共同合辦。籌備行動的Michelle接受本報訪問，他們疫情期間向獨居和雙居長者派送生活物資，發現大部份長者家居燈光昏暗，「原來很多獨居長者為了慳錢，電燈壞了也不換，因為請人上門更換最少要數百元，而他們多數行動不便，自己根本無法爬高爬低，只好忍受昏暗的環境。」Michelle說，不贊成長者自己換燈泡，因為他們多數住在老化的公共屋邨和唐樓劏房，燈頭以釘頭為主，長者更換時易生意外。另外，行動不便的殘疾人士，亦是他們想支援的對象，「希望透過這個活動，幫助到有需要的人士，改善他們的生活環境。」長者無法爬高爬低除了以上三個團體外，Michelle 說，正和其他慈善團體以及全港十八區地區組織聯絡，希望一起合作推行這項行動，「預計3月開始，將會為屯門區，包括大興邨及三聖邨的已登記人士提供換燈服務，4月份就會開展旺角區的服務。目標在2023年，能為全港18區的老友記和殘疾人士點燈。」由於項目規模龐大，他們需要更多義工及義務電工師傅的支持，一起照亮社區。Michelle說，他們起初在社交媒體宣傳這項目，但很多長者不會上網，上月尾又在屯門多個地方擺街站登記，委託街坊通知身邊長者，「有很多長者和殘疾人士很少落街，我們上門逐家逐戶宣傳及登記，之後義工會上門家訪。」家訪期間，遇上不少困難，「有部份長者或居民對於家訪有點抗拒，畢竟他們擔心陌生人入屋等問題。故此，我們要花更多工夫做解說，讓他們了解更多關於我們活動，會樂意參與。」「長者慳錢壞燈也不換」而在家訪過程中，他們見到大多數住戶的燈頭變黑，存在漏電風險，「我們會記錄需要更換的燈泡類型，再安排電工師傅義工上門更換全新和安全的螺絲頭LED燈、燈架和光管。」這個愛心行動口號是「燃點每一盞燈，照亮每一顆心」。Michelle說，最終目的，除了是幫助有需要的弱勢社群更換照明設施外，最重要是為他們改善居住環境，為他們送光送暖，「希望疫情過後，繼續發揮香港人互助互勉的精神，關心我們的社區中有需要的人。」