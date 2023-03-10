公立醫院接連出事 更衣室天花板爆裂 伊院：涉樓宇老化

■伊院一個員工更衣室的天花有剝落或被鑿開痕跡。

伊利沙伯醫院某幢大樓的1樓員工男更衣室天花靠近燈管位置，有剝落或被鑿開痕跡，範圍約20吋乘8吋，生鏽鋼筋露出，牆身石屎亦爆裂。伊院回應指，院方工程部門周三（8日）在各大樓全面巡查時，發現該員工更衣室天花有潛在風險，即時安排維修工程。相片中所見的天花正在維修，工程人員把混凝土鑿開。院方補充，圍封位置並非臨牀區域，工程部門檢視後認為不存在結構問題，料維修1至2日內完成。公立醫院接連發生天花倒塌事故，揭發7個聯網共43間醫院的勘察工作均由「富士達建築及工程顧問有限公司」負責。醫療衞生界立法會議員林哲玄說，醫管局維修工程招標是價低者得，如無競爭和監管不足會影響工程質素，局方有責任加強把關。