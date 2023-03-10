消息：涉收外力逾億元 李卓人妻監獄外被捕

■鄧燕娥昨日被押到美孚新邨一單位蒐證。

已解散的職工盟前秘書長李卓人，涉煽動他人顛覆國家政權罪而被還柙。其妻子、職工盟前總幹事鄧燕娥昨天往赤柱監獄探夫後，在監獄外被警方國安處人員拘捕，涉嫌勾結外國勢力罪名。消息指，鄧曾任一組織董事，疑收取外國逾1.1億港元資金。昨午12時許，國安處人員在赤柱監獄外拘捕鄧燕娥，並帶至赤柱警署調查，其後將她帶到美孚新邨一單位搜證，期間檢走一批證物，包括一個行李箱。鄧燕娥前年9月離港赴英。據悉，她早前得知丈夫李卓人在監獄中跌傷，回港探望。李早前因多宗非法集會等罪被判入獄20個月並已完成刑期，但因涉支聯會煽動顛覆國家政權案，正在赤柱監獄還柙候訊。據悉，由鄧燕娥出任董事的亞洲專訊資料研究中心，疑收受美國、德國、挪威等組織逾1.1億港元資金，但該組織前年9月在港停運，資金去向成疑。而同年10月初解散的職工盟，消息指，涉在94年至13年間疑接受「美國國家民主基金會」旗下「美國國際勞工團結中心」共約1300萬港元款項，部份款項註明用於推動2014年「佔領中環行動」。鄧燕娥2004年曾承認職工盟接受過一個獲美國政府資助的美國民間組織撥款，但她強調：「其實任何資助我們活動的團體，他們是不可有甚麼要求，無論在內容上或是要達到甚麼目的、用甚麼形式。」鄧在1982年獲劉千石的基督教工業委員會聘用，結識了李卓人，二人於1985年結婚。兩人其後與劉千石、司徒華等人成立職工盟，而鄧曾擔任總幹事，2011年轉到全球家務工人聯會出任國際秘書，現時為該會總幹事。另拘23歲女子涉分裂國家此外，國安處前日在秀茂坪區就另一宗案件採取執法行動，拘捕一名23歲女子，她涉嫌干犯《香港國安法》第20及21條「煽動分裂國家」罪。調查顯示，該名女子涉嫌在網上發佈煽動香港獨立訊息。