2男租務糾紛涉起底 被私隱專員公署拘捕

2名男子因住宅單位租務糾紛涉嫌起底，違反《個人資料（私隱）條例》，分別被私隱專員公署拘捕扣查。



2人分別於2022年及2021年，將2個住宅單位租予2名事主，惟2位業主其後與住戶發生租屋糾紛，住戶繼而遷出單位。不久後，該2名住戶發現有人在社交平台，發佈包含其個人資料的訊息，包括中英文姓名、部份身份證號碼、出生日期等，並作出負面的評論，遂報警求助。