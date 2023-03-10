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2男租務糾紛涉起底 被私隱專員公署拘捕

2023-03-10 列印
■2名男子分別被私隱專員公署拘捕扣查。
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2名男子因住宅單位租務糾紛涉嫌起底，違反《個人資料（私隱）條例》，分別被私隱專員公署拘捕扣查。

2人分別於2022年及2021年，將2個住宅單位租予2名事主，惟2位業主其後與住戶發生租屋糾紛，住戶繼而遷出單位。不久後，該2名住戶發現有人在社交平台，發佈包含其個人資料的訊息，包括中英文姓名、部份身份證號碼、出生日期等，並作出負面的評論，遂報警求助。
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