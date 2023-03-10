將花旗參誤導價格賣貴16倍藥店2店員被捕

海關發現有不良商戶，在通關後專門以內地旅客為「劏客」目標，昨日以「放蛇」方法，偵破有尖沙咀的藥店店員，以不良手法銷售推銷花旗參，故意誤導價格，由980元一斤，變為15680元一斤，貴了16倍，拘捕2名男店員。



海關指出，有尖沙咀的藥店店員推銷花旗參，期間故意誤導試購人員，以為價格為980元一斤，當試購人員決定買1斤花旗參，有店員迅速將花旗參切片，才話價格以兩計算，由980元1斤，變為15680元1斤，海關拘捕2男店員，涉誤導性遺漏手法推銷貨品，違反商品說明條例。海關提醒，有不良商戶以內地旅客為目標，要求以電子支付方式畀錢，多收幾倍或過百倍價錢。