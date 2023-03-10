「騎了32個省份」 抖音網紅稱在港失單車

內地網紅「阿秋」（見圖）憑着踩單車，於內地穿州過省遊歷，在抖音有109萬名粉絲追隨。近日到達香港的他，昨在抖音上載片段，稱自單車被人偷去，「我騎中國騎了32個省份，我走了3年多，一直單車都沒被人偷，沒想到來到香港單車被偷」。



他指已經到警署錄口供，並希望能盡快尋回愛騎。警方表示，昨午接獲一名33歲內地男子報案，指周二晚上將單車鎖在旺角花園街及亞皆老街交界行人路的鐵欄上，昨發現其單車已被盜去，案件仍在調查中，現正追緝疑犯。