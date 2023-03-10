陳曉峰廣交友 與廣西壯族代表打卡

上年因疫情未能赴京參與「兩會」的港區人大代表陳曉峰，今年在開會之餘「廣交天下友」，機緣巧合下，還認識了幾位廣西壯族自治區人大代表，齊齊在人民大會堂前「打卡」（見圖）。



陳曉峰說，自己一直對祖國少數民族的文化非常有興趣，見到幾位代表身着民族服飾，便快步走上前交談。他形容：「我嗰陣時確認唔到（民族），結果真係壯族。」他與幾名壯族代表交換了聯絡方式，希望多多溝通、增進了解。



他說，人大代表提出有助民生的建議，需要了解不同省市的實際情況，希望有機會能到廣西交流學習，協助推動香港與廣西在旅遊方面的合作。他又指，香港作為中外文化交流中心，可以將壯族文化推廣到國外，互相合作，相信一定大有可為。