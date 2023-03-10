中電4至6月 燃料費特別回扣

中華電力宣佈，由下月起向所有客戶提供3個月的「燃料費特別回扣」，將燃料調整費維持不高於62.8港仙水平，減輕客戶開支，估計總額為8000萬至1億元。



中電指，今年3月的燃料調整費為每度電62.8仙，期內若燃料調整費高於每度電62.8仙，將會提供特別回扣，將燃料調整費維持於該價格。若燃料調整費低於每度電62.8仙，則會採用該月的實際燃料調整費用作計算電價。中電總裁蔣東強表示，國際油價已由高位回落，且有回穩跡象，煤價格亦下降，短時間內燃料調整費料將下調。