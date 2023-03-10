中電指，今年3月的燃料調整費為每度電62.8仙，期內若燃料調整費高於每度電62.8仙，將會提供特別回扣，將燃料調整費維持於該價格。若燃料調整費低於每度電62.8仙，則會採用該月的實際燃料調整費用作計算電價。中電總裁蔣東強表示，國際油價已由高位回落，且有回穩跡象，煤價格亦下降，短時間內燃料調整費料將下調。
中電4至6月 燃料費特別回扣
中電指，今年3月的燃料調整費為每度電62.8仙，期內若燃料調整費高於每度電62.8仙，將會提供特別回扣，將燃料調整費維持於該價格。若燃料調整費低於每度電62.8仙，則會採用該月的實際燃料調整費用作計算電價。中電總裁蔣東強表示，國際油價已由高位回落，且有回穩跡象，煤價格亦下降，短時間內燃料調整費料將下調。
「燃點每盞燈 照亮每顆心」 發起免費換燈泡 義工點亮長者生活
疫情過去，港人生活復常，但弱勢社群活得不容易，需要外界援手。一個地區組織發起一項全港性愛心行動，為18區獨居長者和殘疾人士免費更換家居中的燈泡，減輕他們的負擔，並希望燃亮家居，讓他們感到社會的關愛，未...
2023-03-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聽證會上關注流動設備受操控 FBI局長：TikTok威脅美安全 指中方可發佈不實資訊
美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊在參議院聽證會上表示，關注中國影片分享應用程式TikTok的安全問題。TikTok則宣佈推出「三葉草計劃」，稱交由獨立保安公司監察數據流量，TikTok將難以從數據中辨...
2023-03-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巴赫穆特將在未來幾日淪陷 俄導彈襲烏住宅區逾5死
札波羅熱核電廠受攻擊停電俄羅斯再向烏克蘭多個城市發動導彈攻擊，烏克蘭西部城市利沃夫有住宅區被導彈擊中，造成至少5人死亡；而札波羅熱核電廠因攻擊喪失電力供應，烏克蘭全境實施緊急停電舉措。此外，俄烏兩軍在...
2023-03-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
NOVO LAND乘勢加推189伙
新地旗下屯門NOVO LAND第2B期兩輪銷售均報捷，項目乘勝追擊，最新加推5號價單，涉及189伙，折實平均呎價14170元，整批單位安排在周日（12日）進行第3輪銷售。新地副董事總經理雷霆表示，項目...
2023-03-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
京東上季經調整盈利倍增 每股派息0.31美元
京東（9618）昨日於港股收市後公佈業績，上季經調整純利77億元（人民幣，下同），按年大增114%，遠勝市場預期；純利約30.32億元，2021年同期則蝕52億元；收入2954億元，按年增加7.1%。...
2023-03-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
紙板門將紅地毯恭候 國米唔「客」氣
史柏斯亞近期陷入谷底，過去8場各賽事不勝之餘，期間主場對祖雲達斯、拿玻里和羅馬俱吞蛋落敗，門將達高禾斯基猶如紙板般未能守住最後一關。該隊今晚意甲地頭鬥另一列強國際米蘭，適逢後者有鋒將米希達利恩重拾射門...
2023-03-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曾遇襲右手好返8成 畫水墨畫自癒 任達華放手18歲女兒入行
學咗半年水墨畫的「影帝」任達華，送上自家畫作「生機勃勃」及「涅槃重生」畀所有人，畫中描繪一個穿着粉紅短裙的高妹於雪地上翩翩起舞，靈感來自最愛粉紅色的太太琦琦及擁有逆天長腿的18歲乖女任晴佳（Ella）...
2023-03-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛正兒 - 牙醫實習暫「留人」 長遠研輸入人才｜社論
香港面對人手短缺問題，不但服務行業缺人，專業界別亦人手匱乏。繼政府擬修例，輸入非本地培訓護士免試來港註冊後，當局亦建議修例，規定本地牙科生畢業須在衞生署、醫管局等實習1年才可註冊，以紓緩公營醫療系統人...
2023-03-10
- KellyChu - 小欣姐 李純恩 方健儀 衛詩雅 拍短片挺《頭條》全新改版｜Executive日記
- KellyChu - 會展B2B活動逾70項 展覽回復8成｜Executive日記
- Michael Chugani 褚簡寧 - err on the side of caution｜又中又英
- Jacky哥 - Fusion口味可麗餅 期間限定登場｜企業熱話
- Jacky哥 - 堅信號聯乘素食達人 推出多款素食新菜式｜企業熱話
- Jacky哥 - 宏利公佈首份「大灣區健康保障度」調查 區內居民對健康及相關保障越見重視｜企業熱話
- Jacky哥 - 香港霹靂舞代表隊選拔賽拼發火花 韓國中國世界級舞者交流獻技｜企業熱話
- 林恩 - 憂加息半厘 留意納指「49681」｜窩輪熱炒特區
- 輪商精選 - 美團創新低 博「13868」｜窩輪熱炒特區
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
何澤堯呂健威齊封王
昨晚谷中舉行九場賽事，何澤堯憑「勇敢巨星」、「純金酒杯」為呂廄起孖，另有一亞兩季，鬥到尾場才奠定騎師王勝局，而呂健威亦成為練馬師王。至於蔡明紹憑文廄「龍東傳承」、偉廄「競駿翩翩」和丁廄「飛馬將軍」三W...
2023-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6