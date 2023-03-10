疫情過去，港人生活復常，但弱勢社群活得不容易，需要外界援手。一個地區組織發起一項全港性愛心行動，為18區獨居長者和殘疾人士免費更換家居中的燈泡，減輕他們的負擔，並希望燃亮家居，讓他們感到社會的關愛，未...

2023-03-10