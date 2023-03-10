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旅發局辦全民投票　為旅客炮製「最強推薦清單」

2023-03-10 列印
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為配合「Hello Hong Kong」宣傳活動，旅發局由今日起至月底舉行全民投票，讓港人票選心中最愛的香港獨特美食、大自然美景及鬧市風貌等旅遊體驗，為旅客炮製「最強推薦清單」，讓訪港旅客跟着 「地膽推介」，逐一品味最地道香港體驗。

大會會向投選中符合最多選項的1000名合資格參加者，送上附有150元儲值額的Hello Hong Kong主題八達通卡。
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