元朗私家車撞壆 司機棄車逃去

一輛私家車在昨晨5時許，沿元朗公路往屯門方向行駛，駛過博愛迴旋處支路時撞壆，四輪朝天起火，司機事後棄車逃去。警方正追查司機下落。



網上流傳事發時片段，涉事私家車失事前，司機一度急煞，但私家車失控撞向支路的右邊石壆，其間掃毀交通牌及鐵欄，繼而全車向左傾側，反轉四輪朝天並起火。隨後一名身穿白衫男子出現在畫面前，一臉惶恐並略帶氣喘地離開現場。