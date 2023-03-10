何永賢：「南昌220」拆遷將在大埔重置

房屋局局長何永賢昨在Facebook上載影片，講述過渡性房屋項目「南昌220」拆遷重組過程，項目採用「組裝合成」建築法（MiC）設計，住了2年的「南昌220」，內籠依然新淨，預計單位很快可在大埔黃魚灘重置重用。她指出，有信心未來簡約公屋也能發揮重用價值。



何永賢表示，常說「組裝合成」建築法有重用價值，「南昌220」拆遷重置將是最生動的示範，亦是香港建築上重要的里程碑。政府有信心未來簡約公屋也能發揮重用價值，讓大家看到香港建造業不斷革新改進，帶來更多可能，讓過往被界定為「不動產」的建築物「動起來」，更有生命力地服務社會需要。