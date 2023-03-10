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碌盜竊信用卡獲利 4外地人被捕

2023-03-10 列印
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油尖警區近日頻頻發生盜用信用卡案件，警方深入調查後，在尖沙咀購物區埋伏，於周二拘捕4名分別持馬來西亞護照及雙程證的外地人。警方指，有犯罪集團以「搵快錢」噱頭，在社交平台利誘非本地居民來港擔任買手，並提供盜竊所得的信用卡，讓他們購物再轉售獲利。

行動中，警方搜獲10張相信是盜竊所得的信用卡和銀行卡、一批外幣，以及一批相信以盜用信用卡付款的電子產品（見圖），約值7.4萬港元。被捕人士涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「盜竊」等罪，正被扣查。警方仍在調查，不排除更多人被捕。
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