陳浩濂講金融科技之都 國際財經台今晚播映



香港國際財經台76台免費頻道第二季重量級訪談節目《Friday Beyond Spotlights》今晚的第十五集專訪香港特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂。節目由港區人大代表陳曉峰律師主持。第二季其他主持還有曾安業和胡曉明。



陳浩濂指出，香港一向獲肯定為全球數一數二的國際金融中心，去年通過首次公開招股的證券籌募資金逾1000億港元，全球名列第四；在債券市場更連續6年掄元，是亞洲首屈一指的國際債券發行地；另外在風險管理業上的保險密度與滲透率全球排次席，在亞洲則列冠。在其他金融業務上，如資產與財富管理、跨境財富管理及海外人民幣支付等，香港亦名列前茅。



陳浩濂強調，香港具備成為亞太區金融科技都會的優厚條件，目前有逾八百間金融科技公司駐港，近年增長達六成，其中包括八間註冊虛擬銀行及四間註冊虛擬保險公司。他認為香港是孕育金融科技企業的理想地方，因為內地相關業界有不少公司已在港設立辦事處吸引海外投資，並利用香港作為開拓海外事業的跳板。另一方面，不少歐美金融科技公司亦利用香港作為拓展亞洲業務的樞紐，尤其是吸引內地資金及開拓內地市場。此外，金融科技初創公司亦首選香港作基地，因為容易招募私人基金入股，而且資金出入暢通無阻。







陳浩濂在節目上分享他於1996年在美國大學進修期間，在欠缺配套和指導下練習，然後趁暑假回港考獲英國皇家音樂學院第八級鋼琴證書，正好反映了他的獅子山幹勁，不負多年來努力及父母所作的犧牲，披荊斬棘，終於一償宿願。



陳浩濂深信，香港作為國際金融中心，促使海外投資者與內地接軌，商機無限，前景秀麗。



今晚第十五集在76免費台八時半播映，介紹片可上網觀看https://youtu.be/HJpbnMZHPvY

